2° Concerto Bamups encanta comunidade do Frei Calixto

























O 2° concerto do projeto de música Bamups aconteceu na noite de sábado, 17, no Colégio Paulo Souto, no Complexo Frei Calixto. A apresentação é uma mostra deste trabalho baseado na orientação de crianças e adolescentes para uma vida social saudável e harmoniosa, em que os recursos didáticos utilizam da teoria e prática musical, palestras e dinâmicas a fim de propiciar valores, lazer e cultura aos participantes.

























Centenas de pessoas, entre familiares, comunidade, autoridades, juntamente com a prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira e o vice-prefeito, Humberto Nascimento, com regência do maestro Adival Santos, assistiram ao repertório composto por música popular brasileira, clássicas e gospel, como Hino da Vitória, Se Quiser, Cheia de Charme, trilha sonora do Esporte Espetacular e pot-pourri da Banda Roupa Nova, entre outras, encantaram a plateia.





























Tornou-se oportuno o acompanhamento de coreografia, apresentação de depoimentos de pais sobre impacto do projeto na vida de seus filhos e ainda foram feitas homenagens aos parceiros. A prefeita Cláudia Oliveira recebeu placa de agradecimento pelo seu apoio à Bamups. “Sinto-me honrada de poder fazer parte desta história, em que temos crianças e adolescentes recebendo acompanhamento social e cultura musical por meio de um projeto premiado como este”, disse, garantindo continuar a parceria e elogiando a desempenho dos musicistas.



Ascom – Prefeitura de Porto Seguro



