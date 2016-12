Marcos & Belutti, Reinaldo e Arriba Saia são as principais atrações do Réveillon em Porto Seguro





























A virada de ano na Passarela do Descobrimento, em Porto Seguro, terá como principais atrações a dupla sertaneja Marcos & Belutti, a banda Arriba Saia e o cantor Reinaldo (ex-Terra Samba). Também haverá queima de fogos, trios elétricos, estandes de atendimentos e policiamento reforçado. O evento é organizado pela Prefeitura de Porto Seguro com apoio do Governo do Estado através da Bahiatursa. A expectativa é receber com muita alegria os milhares de turistas que escolheram a cidade para celebrar a passagem para 2017. A Prefeitura de Porto Seguro está otimista com o sucesso dos festejos de final de ano, que marcam o início de mais uma temporada de verão. “Já percebemos um aumento no movimento de turistas e estamos confiantes no resultado dos trabalhos feitos pela Secretaria de Turismo durante todo ano. Será mais uma festa de paz e com a certeza de uma passagem de ano maravilhosa para os que escolheram nos visitar”, afirmou a prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira. Hotéis e pousadas sinalizam uma ocupação de 100% durante o período do Réveillon. Os comerciantes estão se preparando para a festa e acreditam em um forte movimento. “Estamos otimistas e abastecendo nosso estoque. A cidade já está movimentada e esta é a melhor época para nosso comércio”, afirmou D. Ritinha Alves, proprietária de um restaurante na Passarela do Descobrimento. Ascom – Prefeitura de Porto Seguro





