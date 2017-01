Música em Trancoso terá Al Jarreau, música russa e mais. À programação!

Em sua 6ª edição, o Música em Trancoso, consagrado nacional e internacionalmente e com produção e direção artística do Mozarteum, preparou para 2017 uma programação ainda mais diversificada e com muitas novidades em relação às edições anteriores. Serão oito noites temáticas dedicadas à música erudita, ao jazz, canções populares da Rússia, óperas da Itália e trilhas de filmes e musicais que marcaram época, incluídas pela primeira vez na programação, que vai de 18 a 25 de março.

A expectativa dos organizadores é de levar ao Teatro L’Occitane, palco oficial do evento, cerca de 8 mil pessoas. O Mozarteum ainda reunirá mais de 300 músicos e cantores de diferentes nacionalidades e estilos. Paralelamente, a maioria deles participará das atividades socioeducativas, como masterclasses e aulas abertas de iniciação musical, que abrem novas perspectivas para estudantes locais e músicos de todo o país.

À programação!

Canções populares e sinfonias

A noite russa abre o evento no dia 18, com a participação do barítono Alexander Kasyanov, do Teatro Bolshoi, que se apresenta pela primeira no Brasil. A mezzo-soprano Svetlana Shilova, também integrante do Bolshoi, é outro destaque da noite. Os dois interpretarão canções populares da Rússia e peças de compositores modernos como a internacionalmente conhecida Katyusha, de Matvey Blanter. Para acompanhá-los, a Orquestra Jovem Mozarteum, sob regência do renomado maestro brasileiro Carlos Moreno. Completam as atrações do primeiro dia o Terem Quartet, com instrumentos tipicamente russos como balalaicas e bayan e o Coro Acadêmico Yurlov da Russia, um dos principais conjuntos vocais da Rússia.

Para os amantes da música erudita por excelência, no dia 19 a Noite Sinfônica reserva obras de alguns dos maiores compositores eruditos de todos os tempos, como Beethoven, Mozart, Dvorak e o contemporâneo francês Jacques Ibert. Para sua execução, a Orquestra Jovem retorna ao palco, junto a solistas de primeira: Oscar Bohórquez, violinista da Filarmônica de Londres; Leonard Elschenbroich, violoncelista da Sociedade Filarmônica de Bremen; Thomas Neuberth, trompetista da Sociedade de Orquestra e Coral Freiburg/Berlim; Pablo Rossi, jovem pianista brasileiro ganhador do 1º Concurso Nacional Nelson Freire para Novos Talentos Brasileiros, e mais dois integrantes da Filarmônica de Berlim: o flautista Mathieu Dufour e o oboísta Andreas Wittmann. A regência, dessa vez, é do maestro francês Benoît Fromanger, diretor artístico e regente titular da Sinfônica de Bucareste.

No swing do jazz

A terceira noite será exclusiva do grupo suíço Gershwin Piano Quartet, que se apresenta com uma formação rara: quatro pianistas tocando quatro pianos de cauda simultaneamente. Sem partituras, com interpretações próprias e improvisos, o quarteto incluiu em seu programa uma homenagem à Bossa Nova com “Corcovado” de Antonio Carlos Jobim.

O jazz volta a entrar em cena na terça-feira, 21, com outro quarteto de igual prestígio internacional, o The Oscar Peterson Quartet, composto por músicos apontados como os melhores do mundo no gênero: o pianista e compositor Gerald Clayton, o guitarrista Ulf Wakenius, o baixista Dave Young e o baterista Jim Doxas.

Ainda no ritmo do jazz, a noite de quarta-feira será do cantor Al Jarreau, que retorna ao Brasil exclusivamente para participar do festival. Jarreau é o único artista, depois de Michael Jackson, a ganhar seis Grammy nas categorias Jazz, Pop e R&B. Sobem ao palco com ele a Orquestra Jovem Mozarteum regida por Larry Baird, o tecladista Larry Williams, o baterista Mark Simmons, o baixista Chris Walker e o arranjador Gil Goldenstein.

Músicas de câmara, de filmes e musicais

A noite de Música de Câmara, no dia 23, será uma oportunidade para o público conhecer e aplaudir o talento dos alunos selecionados nas masterclasses, aulas gratuitas que ocorrem durante toda a semana do evento. Que se apresentam ao lado de músicos profissionais como Lorenz Nasturica, violinista e diretor da Orquestra de Câmara da Filarmônica de Munique; Elena Serova, que tocará um cembalo, e a dupla da Filarmônica de Berlim, o flautista Mathieu Dafour e o oboísta Andreas Wittmann.

No penúltimo dia, o tema Música de Filmes e Musicais promete emocionar com composições de clássicos, como “The Impossible Dream“ (do musical “The man of la mancha”), ”New York, New York”, “Cinema Paradiso”, “Titanic”, “E.T.” e muitas outras. A música tema de “A Lista de Schindler” ficará por conta de Lorenz Nasturica e seu violino Ex Hegedus, um Stradivari de 1692, e Thomas Neuberth, primeiro trompete da ORSO – Sociedade de Orquestra e Coral Freiburg/Berlim. Para cantar “Requiem”, de A.L. Webber, o soprano Bruno de Sá, selecionado no 1º Canto em Trancoso para bolsa de estudos na Alemanha.

A última noite, a italiana, reúne algumas das óperas mais conhecidas do país interpretadas por cantores de grande dramaticidade com um espetáculo à parte: “Rigoletto” de Verdi nas vozes da mezzo-soprano Svetlana Shilova, do barítono Alexander Kasyanov, da soprano Julia Thornton e do tenor Enrique Folger. Além de Thornton, que fez sua estreia na ópera alemã como Helmwige, na aclamada montagem de “A Valquíria”.

















Fonte: Glamurama