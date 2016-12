Robério critica chance de Jânio não assumir prefeitura de Belmonte: "Seria negar votos"























Eleito prefeito de Eunápolis, o deputado estadual Robério Oliveira (PSD) criticou a possibilidade de seu colega na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Jânio Natal (PTN), não assumir a prefeitura de Belmonte para continuar no mandato parlamentar. “Eu acho que quando a pessoa se dispõe a ser candidato a prefeito ele tem que corresponder aos votos que recebeu do cidadão do seu município. Eu fui candidato sabendo que, eleito, estaria tendo que optar. Porque senão isso pra mim seria as pessoas votarem em uma pessoa que depois nega os votos que recebeu. Portanto não precisaria ser candidato, ficaria representando o município”. Jânio negou que tivesse a intenção de permanecer na AL-BA, apesar de admitir que haja uma pressão para continuar a representar a região do extremo sul do estado após a eleição de Robério para Eunápolis. Pessoas ligadas a sua campanha, contudo, afirmam que a ideia de Jânio seria deixar a prefeitura para seu irmão, Janival (PTN), que não teria a força política necessária para se eleger. Robério também falou ter boas expectativas em relação ao mandato que cumprirá na cidade vizinha à que sua mulher, Cláudia Oliveira (PSD), foi reeleita prefeita. “Eu acho que vai fortalecer a região como um todo. Eu tenho uma experiência administrativa, fui reeleito. Ela se candidatou à prefeitura de Porto Seguro e foi reeleita baseada em gestão pública e fatos concretos. Fica ali pertinho, são 60 km. Eu digo que é mais próximo de Porto Seguro para Eunápolis do que da Assembleia para o meu apartamento. Portanto eu vejo com mais tranquilidade, com mais segurança pra mim, exercer como prefeito e Cláudia como prefeita do que como deputado”, avaliou.



Fonte: bahiadiaadia



Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário