Fantástico entrevista ibirapuense, exemplo em gestão de merenda escolar Por Lúcio Andrade/ O Sollo























Ibirapuã- O Fantástico, a revista eletrônica semanal da Rede Globo teve uma atração especial para os ibirapuenses em sua edição do dia 18 de dezembro. Uma reportagem sobre alfabetização alimentar, encheu de orgulho os moradores de Ibirapuã. A filha da terra, Mouzimeire Costa Souza, filha de Mozart e Maria do Amparo, neta do ex-prefeito Carlos Carvalho de Souza abrilhantou as nossas telas. Como secretária de Educação da cidade de Paragominas no Pará, ela falou sobre o projeto de melhoria na qualidade da merenda escolar. Por lá, a boa iniciativa alcançou várias vitórias, inclusive contra a criminalidade, a área que foi cenário de extração ilegal de madeira, hoje, dá lugar a plantações de hortaliças, verduras e frutas que saem direto do campo para os refeitórios das escolas.























A reportagem, narrada pela apresentadora Regina Casé, ressaltou a importância de uma alimentação balanceada para o desenvolvimento cognitivo, os prejuízos do açúcar antes dos dois anos e ainda como pode ser surpreendente o sabor dos bons hábitos alimentares. Quando se fala em "alfabetizar" uma criança, logo se pensa na leitura e na escrita. Mas será que dá para "alfabetizar" a alimentação da garotada? Ou seja, apresentar os sabores, a variedade de frutas, legumes e verduras e ampliar o cardápio da criança.





