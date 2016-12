Governo comemora avanço no projeto do Canal do Sertão Baiano

Após a confirmação de aporte de recurso no valor de R$ 15 milhões para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o qual possibilitará o avanço na implementação do Canal do Sertão Baiano (CBS), o Governo do Estado, que por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica (Sihs), acompanhou de perto toda articulação em prol de tirá-lo do papel, comemora. Com estudos de viabilidade social, técnica, econômica e ambiental e o anteprojeto concluídos, o recurso será aplicado na elaboração do projeto básico, no Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e na modelagem da Parceria Público Privada (PPP) do empreendimento.

De acordo com o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto, certo da importância da implementação do Canal do Sertão, ele e o governador Rui Costa, em parceria com a Codevasf, empreenderam diversas missões à Brasília. “E saber que uma obra que abastecerá cerca de 1,4 milhão de pessoas em áreas urbanas e rurais de 44 municípios na Bahia está evoluindo, sem dúvida, é motivo de comemoração”, destacou, reforçando que após a conclusão a Sihs, por meio de suas vinculadas (Cerb e Embasa) será responsável pela distribuição de água para o abastecimento. Cerca de 70 mil produtores rurais, sendo 93% oriundos da agricultura familiar, 25 mil famílias dos Quintais Produtivos, 10 mil pessoas nos perímetros irrigados e outros cinco mil piscicultores também serão beneficiados.

“Afinal, estamos falando de um canal de abastecimento que, dentre as demandas mais importantes, está abastecimento humano, a dessedentação animal, a sustentabilidade das atividades de pecuária, a revitalização dos perímetros irrigados já existentes, a mineração, a piscicultura, as áreas de subsistência e a produção de mudas para recomposição de matas ciliares e nascentes”.

O CSB vai distribuir água do Rio São Francisco ao longo de mais de 300 km do semiárido baiano. A área de abrangência envolve ainda as bacias dos rios Itapicuru, Jacuípe, Salitre, Poção, Tatuí, Tourão e Vaza-Barris. A expectativa é que sejam gerados 45 mil empregos na agroindústria e na mineração.

















Ascom SIHS