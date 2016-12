Vereadores de Jequié aprovam aumento dos próprios salários e geram revolta Por Luiz Oss/ O Sollo





























Revoltados com a aprovação do aumento salarial dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, na noite de terça-feira (20), os moradores de Jequié cercaram a casa legislativa a fim de protestarem contra o reajuste. Os vereadores se abrigaram no interior da câmara até a chegada da Polícia Militar que os escoltaram em segurança para fora do local. Após a aprovação, o salário do prefeito passou de R$ 18 mil para R$ 20 mil, enquanto que o do vice-prefeito que era de R$ 12 mil subiu para R$ 15 mil, já os vereadores que recebiam R$ 10 mil, passarão a receber o valor de R$ 12 mil. A sessão em que os vereadores aprovaram o aumento dos próprios salários e do Executivo durou cerca de cinco minutos.







*Com informações do G1





Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário