Prefeito Nilson Costa paga salários de dezembro dos servidores da Educação e da Administração

O prefeito Nilson Costa está terminando sua gestão de bem com os servidores públicos municipais. Mesmo em um cenário de crise, com a frustração de receitas, a prefeitura de Medeiros Neto é uma das poucas no estado a pagar nesta quinta-feira, 22, os salários de dezembro dos servidores da Educação e da Administração. “Os salários em dia só tem sido possível graças à responsabilidade e ao planejamento na aplicação dos recursos públicos”, justificou o secretário Gildásio Moreira, lembrando que as dificuldades enfrentadas não tem lhe afastado do compromisso com os funcionários públicos. Nilson costa encerra sua gestão no próximo dia 31 com um governo bem avaliado, também pelo servidor do município, que reconhece o tratamento respeitoso e a valorização da categoria.





Fonte: medeirosneto.com

