Comunidades do Sul da Bahia têm suas associações regularizadas e fortalecidas

Para apoiar a articulação institucional e viabilização das demandas sociais das comunidades da região, o Instituto Mãe Terra, com apoio da Veracel Celulose e de outros parceiros, tem atuado no fortalecimento das associações das comunidades rurais, pesqueiras e indígenas do Sul da Bahia.





















Fazendo um balanço desta estratégia no ano de 2016, foram realizadas 62 visitas às comunidades, com orientação a mais de 300 pessoas, e 22 associações foram totalmente regularizadas e mais de 15 estão em processo de tramitação. Com a adequação dos estatutos sociais à legislação civil, da regularização da situação contábil e fiscal e a organização e sistematização da documentação institucional, a iniciativa torna essas associações aptas à captação de recursos e melhor preparadas para a gestão de suas ações coletivas e interlocução com o Estado. “Mais do que uma meta pessoal e coletiva, é a realização de um sonho e a habilitação para novas realizações” reconhece o Sr. Oraldo Coelho Filho, presidente da Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Buraco do Bicho, município de Belmonte, que teve a entidade fundada pelo Instituto Mãe Terra com apoio da Veracel Celulose.























“Essa estratégia busca fortalecer os espaços democráticos nas próprias comunidades e é uma forma de ter os interesses coletivos representados. De forma organizada, os moradores dessas comunidades poderão influenciar políticas públicas e exercer seus direitos e deveres de cidadãos”, comenta Altemar Felberg, diretor executivo do Instituto Mãe Terra.



Ascom - Veracel





