Secretaria da Educação divulga estudantes finalistas dos projetos artísticos























A Secretaria da Educação do Estado da Bahia divulgou, nesta quinta-feira (22), a lista dos finalistas dos projetos artísticos Encontro de Canto Coral Estudantil (Encante), Artes Visuais Estudantis (AVE) e Educação Patrimonial e Artística (EPA). Estes são três dos oito projetos de arte e cultura que revelam o protagonismo juvenil em diferentes linguagens e expressões, desenvolvidos ao longo do ano letivo 2016 nas escolas estaduais. O objetivo é dinamizar o ambiente escolar e promover o protagonismo estudantil. Ao todo, foram selecionadas 227 experiências criativas, envolvendo 720 estudantes que serão apresentados na etapa estadual em Salvador. Os resultados dos demais projetos artísticos: Festival Anual da Canção Estudantil (Face), Tempos de Arte Literária (TAL), Produção de Vídeos Estudantis (Prove), Dança Estudantil (Dance), Festival Estudantil de Teatro (Feste), foram divulgados no último dia 13. Os estudantes envolvidos em todos os projetos artísticos passaram pelas seletivas escolares e regionais, por Núcleo Regional de Educação (NRE) e, em todas as etapas, foram avaliados por especialistas. Na última terça-feira (20), foi realizada na sede da Secretaria da Educação, a avaliação dos três projetos restantes. No Encante foram habilitados 15 coros, de 269 estudantes; no AVE, 94 obras de artes visuais, de 104 estudantes e no EPA, 29 álbuns, de 116 estudantes.























A regente e coordenadora do coral NEOJIBA, Yuli Martinez, foi uma das avaliadoras do Encante e fala sobre os critérios adotados. “Levamos em consideração a qualidade de cada grupo com relação a afinação, escolha de repertório e se existe divisão de vozes”. Já o regente Gilmar Mendonça acrescenta que “um aspecto muito interessante a ser observado é a criatividade dos estudantes e o processo de preparação deles”, pontua. Balanço 2016 – Para a realização dos projetos artísticos e culturais nos contextos escolares, a Secretaria da Educação do Estado desenvolveu uma série de ações em 2016, que vão desde o programa de abertura do ano letivo, estimulando a criação e o desenvolvimento de experiências artísticas, científicas, esportivas e culturais, bem como a realização de oficinas criativas e das fases de desenvolvimento dos projetos através das seletivas escolares e regionais. Para a coordenadora dos projetos Intersetoriais, da Secretaria da Educação do Estado, Nide Nobre, o ano letivo de 2016 foi de muita criatividade e revelações de talentos. “São produções ricas, nas quais os estudantes abordam diversas temáticas, pois não há nada que escapa ao olhar e percepção estudantil. Isso comprova que a vocação dos estudantes está assegurada nas escolas. Tivemos a participação expressiva de nossos estudantes em importantes eventos como a 68ª Reunião Anual da SBPC, em Teixeira de Freitas e Porto Seguro, a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), em Cachoeira, e da Feira Internacional da Agropecuária, em Salvador”, destaca.







Secretaria da Educação do Estado da Bahia



Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário