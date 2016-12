Novo secretário se reúne com moveleiros, em Teixeira de Freitas























O novo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Teixeira de Freitas, mesmo antes da posse que vai acontecer no próximo dia 1º de janeiro, acaba de informar que participou de uma importante reunião no polo moveleiro, com os lideres da Associação dos Moveleiros. Depois de seis anos de fundação, segundo Flávio Guimarães, o polo conta com apenas cinco fábricas das 35 iniciais. O investimento do Governo Federal, na construção e compra de máquinas, foi de R$ 6 milhões. Segundo os empresários, após a inauguração do polo, eles foram abandonados pelo poder público. “O prefeito Temoteo Brito, se comprometeu que vai buscar investimentos e linhas de crédito para reativação do polo moveleiro”, diz o novo secretário. Mais um setor que pode gerar emprego!





Fonte: Notícia Curta

