Turista colombiano morre afogado em Ilhéus Por Luiz Oss/ O Sollo

























Foi encontrado nesta segunda-feira (26), o corpo do turista colombiano Davi Enrique Zambrano Macias, de 31 anos, que se afogou na Praia de Acuípe, em Ilhéus. O turista desapareceu no domingo, por volta das 10h da manhã, as equipes de busca iniciaram a procura a partir das 12h, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Depois de quase 24h desaparecido, o corpo foi localizado pelo 5° Grupamento que foi logo em seguida conduzido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde aguarda algum membro da família para que seja liberado. Em menos de uma semana, este é o quinto afogamento registrado nas praias da região sul da Bahia.







Com informações do G1

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário