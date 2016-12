A queda nas vendas do Natal é a maior em 12 anos

Por Luiz Oss/ O Sollo





















































A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) registrou que as vendas do Natal deste ano foram as piores dos últimos 12 anos. A queda significativa das vendas era esperada pelo empresariado, por conta do aumento acentuado da taxa de desemprego que saltou de 9,5% no trimestre encerrado em janeiro para 11,8%, isto é, em torno de 12 milhões de brasileiros. Além disso, a instabilidade política diminuiu ainda mais as expectativas dos lojistas.

De acordo com a entidade, as vendas caíram 3% quando comparadas com o mesmo período do ano passado. “É o pior Natal desde que acompanhamos os resultados, mesmo diante de uma base fraca em 2015”, afirmou o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, cuja entidade vem processando informações da área comercial desde 2004.

Apesar de que 2016 tenha apresentado um resultado ínfimo, o presidente da Alshop se mostrou otimista com relação a 2017, pois as medidas adotadas pela equipe econômica do governo Temer, tais como a redução da taxa básica de juros, podem estimular o consumo das famílias brasileiras para o próximo ano.













Com informações da Veja