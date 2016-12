As agências bancárias entram em recesso na próxima sexta-feira

Por Luiz Oss/ O Sollo

















































O recesso de Ano Novo nas agências bancárias em todo território nacional se dará início na próxima sexta-feira, dia 30, retornando as atividades apenas em 2 de janeiro. Caso os vencimentos das contas e carnês coincidem com o período do recesso, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que os usuários das agências poderão efetuar os pagamentos no dia 2 de janeiro de 2017, isto é, no primeiro dia útil do ano.

Além disso, há outros meios pelos quais se poderão realizar os pagamentos no prazo previsto, tais como a utilização de caixas eletrônicos, casas lotéricas, agências bancárias, internet banking, entre outros.

No entanto, para os detentores do direito ao abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2014, estes teriam apenas até quinta-feira, dia 29, para se dirigirem à uma agência bancária a fim de obterem o benefício. Mas, quem possui o Cartão Cidadão, com sua respectiva senha, poderá sacar o abono salarial até sexta-feira (30), nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas.

















Com informações do O Tabuleiro