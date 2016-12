Condutor sobrevive após bater em 2 carros, um caminhão e capotar na Bahia























Um condutor sobreviveu a um grave acidente após fazer uma manobra indevida e colidir contra dois carros e um caminhão na BR-101, no município de Teixeira de Freitas, na manhã desta terça-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atuou nos trabalhos de resgate, o motorista estava chegando ao município de Teixeira de Freitas, quando fez uma ultrapassagem irregular subindo uma ladeira. No sentindo oposto, ele acabou atingindo o retrovisor de um carro e, ao tentar voltar para a pista de origem, colidiu com um outro veículo de passeio e depois bateu contra um caminhão. Após bater contra o caminhão, o condutor ainda capotou. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou preso às ferragens e sofreu uma fratura no fêmur, além de algumas escoriações. Os trabalhos de resgate duraram cerca de duas horas. O condutor foi encaminhado em estado estável para um hospital do município. Além do motorista, o carro ainda tinha uma pessoa no banco do carona, que machucou o braço sem gravidade. Os ocupantes dos outros dois veículos de passeio envolvidos no acidente, como também do caminhão, não tiveram ferimentos.







Fonte: G1

