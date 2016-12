Para reduzir o impacto contra a fauna, MP sugere o uso de tecnologia em obra de ponte Por Luiz Oss/ O Sollo

























Devido aos potenciais impactos contra a fauna na Baía do Pontal, em Ilhéus; o Ministério Público Estadual (MPE) recomendou ao superintendente de Infraestrutura de Transportes da Bahia, Saulo Pontes, a implantação de tecnologias alternativas a fim de suavizar os efeitos decorrentes da construção da Ponte Centro-Zona Sul. De acordo com o promotor público Paulo Eduardo Sampaio, que expediu a recomendação, os ruídos produzidos por meio da cravação das estacas ao longo da construção, tendem a instabilizar a fauna local, em particular os golfinhos que habitam na região. Em substituição ao procedimento vigente, o promotor aconselha tecnologias que minimizam os impactos na natureza, tais como o uso de um sistema de martelo vibratório acoplado ao guindaste a mesa rotativa ou até mesmo a utilização de pino em rocha e perfuratriz de circulação reversa. Deste modo, a interferência humana no habitat natural não promoveria as consequências desastrosas que são frequentemente ocasionadas em obras similares.





