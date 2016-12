Ex-deputado Uldurico Pinto passa mal e é hospitalizado as pressas























O ex-deputado federal Uldurico Pinto passou mal na tarde desta terça-feira, 27 de dezembro, quando estava reunido com correligionários políticos para montagem da nova estrutura da Secretaria de Saúde, de acordo com publicação da imprensa local. Ainda segundo informações, o ex-deputado sentiu fortes dores no peito e precisou ser hospitalizado as pressas. Ele foi levado para o Hospital Municipal onde recebeu os primeiros socorros. Depois de constatar que seu quadro de saúde era estável, o político foi atendido por seu cardiologista particular, Júlio Castilho, que informou ter feito uma série de exames e deram como normais, mas como o paciente ainda se queixava de fortes dores no peito, ele foi encaminhado para o Hospital Sobrasa onde ficará em observação.







Fonte: Sulbahianews

