Composição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Itapetinga é definida Por Luiz Oss/ O Sollo























Na noite de terça-feira, dia 27, em reunião na casa do prefeito eleito de Itapetinga, Rodrigo Hagge (PMDB), foi definido a formação da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para os próximos dois anos. Estiveram presentes na reunião os vereadores Tarugão (PMDB), Márcio Piu (PSC), Fabiano Bahia (DEM), Nailton Negreiro (PSB), Gilmar Piritiba (PSD), João de Deus (PMDB), Jair Saloes (PMDB) e Anderson da Nova (DEM) – o vereador Alberto Policial (PP) embora não tenha comparecido a reunião ratificou seu apoio à composição da mesa. A Mesa Diretora terá o vereador Tarugão como Presidente da Câmara, o Vice-Presidente será Márcio Piu, já o Fabiano Bahia ficará com o 1ª Secretaria, enquanto que a 2ª e 3ª Secretarias pertencerão aos vereadores, Nailton Negreiro e Gilmar Piritiba respectivamente. Além disso, ficou definido que Jair Saloes será o Líder do governo. Além da vitória confortável nas urnas – eleito com 55,96% dos votos –, o político pemedebista contará com a maioria no legislativo, tendo o apoio de nove dos 15 vereadores da Câmara.

