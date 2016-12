O Pedrão poderá voltar em Eunápolis, diz Robério Oliveira Por Luiz Oss/ O Sollo























A famosa festa junina de Eunápolis, conhecida popularmente como Pedrão, pode retornar no ano seguinte; assim informou o prefeito eleito Robério Oliveira (PSD) em meio a um jantar de confraternização que contou com a presença de membros da imprensa. A volta da festividade dependerá dos resultados positivos que podem ser alcançados no primeiro semestre da gestão de Robério. A realização do evento possui um valor simbólico para o prefeito eleito, pois o mesmo foi o responsável por instituir a comemoração no ano de 2005. O festejo foi interrompido pelo atual prefeito Neto Guerrieri após a sua 11ª edição, uma vez que Guerrieri alegou que precisava destinar as verbas da festividade – avaliada em torno de R$ 3,5 milhões - para as áreas de infraestrutura e saúde. Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário