Acidente com ônibus deixa vítimas fatais na BR-116 Por Luiz Oss/ O Sollo



























Na manhã desta quinta-feira (29), um ônibus que pertence a uma empresa de turismo, que saiu de Pernambuco rumo a São Paulo, se envolveu em um acidente na BR-116, em um trecho de Poções, no sudoeste baiano. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, seis passageiros morreram e onze ficaram feridos, não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes da tragédia. Até a conclusão da matéria não houve a divulgação de detalhes que expliquem a causa do acidente, mas as informações iniciais são de que o ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira a beira da autovia.



