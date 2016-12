APPI afirma à Justiça que a Prefeitura de Ilhéus possui recursos para pagamento de salários Por Luiz Oss/ O Sollo

























Uma ação na Vara da Fazenda Pública de Ilhéus foi movida pela Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI/APLB-Sindicato) com o objetivo de assegurar os salários do mês de dezembro e a segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais. O sindicato afirma que há acumulado nas contas do município o saldo de R$ 12 milhões, portanto, havendo os recursos necessários para cobrir as despesas pendentes no tocante as reinvindicações da categoria. Razão pelo qual a entidade solicitou que a Justiça atuasse no sentido de resguardar parte dos recursos municipais a fim de serem destinados aos pagamentos exigidos pelos servidores da rede municipal de ensino. A associação ainda afirma que a prefeitura sob o comando do prefeito Jabes Ribeiro (PP), possui desde terça-feira os recursos provenientes do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que deveriam atender aos profissionais da área educacional. Os integrantes do sindicato aguardam uma resposta da Justiça.





Com informações do Blog do Gusmão

