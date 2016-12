Vitória da Conquista registra 81 casos de ataques de escorpiões Por Luiz Oss/ O Sollo























Foram registrados 81 ataques de escorpiões ao longo do ano, no município de Vitória da Conquista. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) houve um aumento de 37% de casos quando comparados com o ano anterior, quando foram registrados 59 ocorrências. A explicação para esse aumento é decorrente da interferência humana no habitat destes peçonhentos artrópodes; conforme afirmou Daniel Rebouças, que é diretor do Centro de Informações Antiveneno (CIAVE): “Há um aumento, mas dentro do esperado, porque os casos vêm aumentando ano a ano na maioria das regiões, em função do desmatamento de áreas verdes, provocando a migração do escorpião para áreas urbanas”. No caso de picada de escorpião, é indispensável se dirigir a um hospital imediatamente, de modo que se dê início ao tratamento o quanto antes, a fim de evitar potenciais complicações, tais como a dificuldade na respiração que pode acarretar no óbito.







Com informações do Blog do Anderson

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário