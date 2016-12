Ônibus envolvido em acidente na BR-116 não tinha autorização para transporte de passageiros

Por Luiz Oss/ O Sollo

























Subiu para sete o número de vítimas fatais no acidente envolvendo um ônibus de turismo que caiu numa ribanceira na BR-116. O ônibus pertencente à empresa Cida Transportes levava 48 passageiros de Pernambuco para São Paulo quando se acidentou no KM 748,9, aproximadamente às 4h50, além dos mortos, 23 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus não possuía autorização para transportar passageiros. A Polícia Civil está investigando o ocorrido. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Base e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Poções.







Com informações do Correio24horas