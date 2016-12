O jornalista Lúcio partiu para a eternidade Por Jadilson Moraes/ Luiz Oss -- O Sollo





























Teixeira de Freitas- É com pesar que o Jornal O Sollo traz a triste notícia sobre o falecimento do nosso querido colega de trabalho e amigo o jornalista Lúcio, conforme informações de sua esposa, Sandra Silva de Andrade. Na tarde de quarta-feira (28), Lúcio deu entrada na UPA de Teixeira de Freitas, apresentando fortes dores no peito, após os primeiros atendimentos constataram que ele sofria de um princípio de infarto, sendo encaminhado para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde foi atendido. Imediatamente, foi conduzido a UTI, para ser submetido a um procedimento de cateterismo cardíaco. Por volta das 18h desta quinta-feira (29) houve uma parada cardíaca e devido a isso veio a óbito. O corpo está sendo velado na Igreja Presbiteriana do Brasil situada na Avenida São Paulo, onde exercia o cargo de diácono. O sepultamento será no dia seguinte, dia 30, até o fechamento dessa matéria ainda não há um horário definido; possivelmente, segundo sua esposa, será pela manhã. Toda a equipe do Jornal O Sollo está enlutada pela perda inestimável do companheiro de trabalho, Mário Lúcio de Andrade, morto aos 51 anos. Com 12 anos no jornalismo, Lúcio possui o portal de notícias, BahiaNotícia.net, trabalhou na TV Sul Bahia e atualmente exercendo a sua função no Sebrae, de Teixeira de Freitas, prestando seus serviços ao Jornal O Sollo.





















Diante do luto, encontramos consolo em um provérbio de um autor desconhecido que sabiamente disse: “Quando nascemos, choramos enquanto todos à nossa volta sorriem. Vivamos nossa vida de maneira que quando deixamos este mundo possamos sorrir enquanto todos à nossa volta choram”. Sim, Lúcio pode sorrir, pois em vida foi capaz de conseguir as mais diversas realizações. Lúcio pode sorrir por ter se tornado um profissional qualificado. Lúcio pode sorrir por ter se tornado um diácono leal a Deus. Lúcio pode sorrir por ser um pai exemplar. Lúcio pode sorrir por ser um marido zeloso. Lúcio pode sorrir por ser um amigo sincero. Lúcio pode sorrir porque hoje ele dorme aguardando a volta de CRISTO!!!! “O Senhor deu, o Senhor tirou: bendito seja o nome do Senhor!” (Jó 1:21)



