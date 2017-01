Em festa, Jucuruçu dá adeus a 2016

Por Luiz Oss/ O Sollo

















































Na Praça de eventos, em Jucuruçu, o Réveillon reuniu milhares de pessoas que se despediram, com grande festa, de um dos anos mais calamitosos do século XXI, marcado pelo agravamento da crise política e econômica no país, além de tragédias e do aumento do terrorismo islâmico pelo mundo. A virada de ano novo, organizado pela Prefeitura de Jucuruçu, foi embalada ao som de Oz Xerifes, Carro de Playboy e Naldo do Arrocha, que animaram o público que assim como em outras localidades do globo, ansiavam em dizer adeus ao trágico ano de 2016.

A prefeita Uberlândia Pereira marcou presença na festa da virada, ela fez uma avaliação do evento que de acordo com ela “foi um Réveillon de paz, com famílias aproveitando e uma energia muito boa para começarmos mais um ano. Nossa cidade está cheia, a festa de virada foi um grande sucesso e agora esperamos mais dias melhores para todo povo do município de Jucuruçu”.