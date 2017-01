Prefeita e vereadores de Porto Seguro são empossados

























Numa solenidade marcada pelos agradecimentos e que superlotou a Câmara Municipal, foram empossados, na tarde de 1º janeiro, os 17 vereadores e a prefeita reeleita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira e seu vice, Beto Nascimento. O evento contou com a presença do prefeito de Eunápolis e esposo da prefeita, Robério Oliveira; do deputado federal Ronaldo Carletto, além de secretários, autoridades, empresários, servidores municipais, ex-vereadores, familiares e amigos dos novos legisladores. A sessão solene foi iniciada com a eleição do vereador Evaí Fonseca como presidente da mesa diretora, composta ainda pelos vereadores Aparecido Viana, como vice; Robinson Vinhas, 1º secretário e Ariana Prates, 2ª secretária. Os vereadores fizeram discursos emocionados, agradecendo a Deus, suas famílias e apoiadores pela eleição e reafirmando o apoio à gestão da prefeita Cláudia Oliveira. “Cada vereador aqui não tem mais partido. O objetivo comum agora é atender aos anseios da população de Porto Seguro”, disse o novo presidente da Casa.



























O vice-prefeito Beto Nascimento agradeceu à prefeita, “essa grande mulher, que tem transformado Porto Seguro”, por mais essa oportunidade de continuar caminhando junto com ela. “Nos próximos quatro anos vamos nos dedicar muito mais para que nossa cidade seja ainda mais adorada e respeitada em todo o Brasil”. A prefeita retribuiu os agradecimentos ao vice-prefeito, a seu esposo Robério e a todos aqueles que ajudaram na sua reeleição. “Vou para esse segundo mandato com muito mais vontade, experiência e maturidade para enfrentar os desafios, sabendo que não estou sozinha”. A prefeita fez questão de saudar cada vereador empossado e suas esposas, registrando também a presença da filha Larissa e da sua mãe D. Lélia, “que hoje está tendo a emoção tripla”, de assistir à posse da filha, do genro Robério, em Eunápolis e do filho Agnelo, em Cabrália. “São muito os serviços prestados em todas as áreas e hoje nossa região está muito mais forte para reivindicar mais obras e melhorias para nossas cidades”, salientou, agradecendo também a parceria do governador Rui Costa.







Fonte: Ascom Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário