Governo participativo: Timóteo e Lucas são empossados em Teixeira

O prefeito eleito de Teixeira de Freitas, Temóteo Brito e seu vice, Lucas Bocão, foram empossados em um cerimonial realizado na noite deste domingo, 1º de janeiro, no Cenarium Eventos. Autoridades e representantes da sociedade civil local participaram do momento que também serviu para instalação do novo Legislativo. 13 vereadores eleitos e seis reeleitos no último pleito do dia 2 de outubro, também foram empossados. Ainda neste domingo, houve a eleição da Mesa Diretora da Câmara encabeçada pelo vereador Agnaldo da Saúde. A chapa única formada também pelo vice-presidente Bernardo Cabral, pelo 2º vice-presidente Wildemberg Soares Guerra, o 1º secretário Leonardo do Sindicato e o 2º secretário professor Valci Vieira dos Santos.



























O deputado federal Uldurico Pinto Júnior que acompanhou o ato solene juntamente com a família Brito, disse ser admirador do vice-prefeito, Lucas Bocão. O parlamentar destacou a forma em que Bocão faz política, sempre voltada para a população, “é toda uma vida dedicada ao povo”, disse Uldurico que ainda comentou a importância de Lucas para a eleição de Temóteo e também para a execução das atividades da nova gestão a partir desta segunda-feira, 2. Para Lucas Bocão, a política acabou, “a posse fecha todo esse ciclo do período político; agora é hora de pensarmos nas gerações futuras”, disse o vice-prefeito que garantiu sua permanência no rádio, “vou continuar cobrando, é momento de nos unirmos em prol da cidade e começar de fato a transformação”, comentou.



























O prefeito Temóteo Brito disse que sua gestão vai trabalhar dia e noite para honrar os compromissos feitos em campanha junto à população. O novo gestor voltou a destacar a importância de uma administração participativa com o apoio da Câmara, secretariado e principalmente do povo, “é hora de esquecermos siglas partidárias, agora estamos em um só partido que se chama Teixeira de Freitas”, disse. O novo presidente da Câmara assegurou um Legislativo forte e atuante. Agnaldo colocou a Casa a disposição do Executivo para estabelecer uma parceria que beneficie a população teixeirense.







Fonte: Sulbahianews.com.br

