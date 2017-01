Robério Oliveira toma posse para o terceiro mandato em Eunápolis

























A solenidade de posse do novo prefeito, vice-prefeito e os 17 vereadores de Eunápolis para um mandato de quatro anos [2017-2020] aconteceu na manhã deste domingo, [1° de janeiro], no plenário da casa, no Bairro Dinah Borges. A Sessão Especial foi conduzida pelo presidente da 8ª Legislatura, Paulo Brasil (PRB), que convidou o prefeito José Robério Batista de Oliveira (PSD) e o Vice-Prefeito, Flávio Augusto Baiôco (PTN) para o juramento solene. A posse foi às 11h28 da manhã, aplaudida por autoridades e centenas de convidados que lotaram o local. De acordo com o regimento interno da Câmara, a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito, foi precedida da Sessão Solene, às 10h, que empossou os 17 vereadores eleitos em 2 de outubro passado. Na condição de vereador mais velho, Querubino José de Sousa, assumiu temporariamente a presidência para o juramento dos demais pares. Ele convidou os pares, Jorge Maécio e Jota Batista para secretariar a Mesa junto com ele proceder à tomada do juramento individual de cada um dos membros da casa.



























Após a posse, a nova Mesa Diretora foi eleita por unanimidade com objetivo de dirigir os trabalhos do legislativo pelo período de dois anos. Foram eleitos, Paulo Brasil, presidente, Ramos Filho, 1° vice-presidente, Jurandir Leite, 2° vice-presidente, Vavá da Farmácia, 1° secretário e o Ubaldo Suzart, 2° secretário. Alguns vereadores fizeram pronunciamentos rápidos como Paulo Brasil, Jurandir Leite, Jota Batista, Daniel Queiroz, José Miranda, Carlos da Autoescola e o estreante Arthur Dapé, que agradeceu aos que votaram nele como também aos que não votaram “mas estão torcendo por uma Eunápolis melhor.”

ROBÉRIO ANUNCIA SECRETARIADO Ao fazer o pronunciamento, após a posse, o novo prefeito previu “dias difíceis”, por conta da crise econômica, mas prometeu acelerar medidas de enfrentamento. Em seguida, convidou para estar ao lado dele, o deputado federal Ronaldo Carletto, a esposa e prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, o vice-prefeito, Flávio Baiôco, o ex-prefeito de Eunápolis, Neto Guerrieri e o futuro líder do governo na Câmara, Jorge Maécio.



























Ao final do discurso, o prefeito de Eunápolis anunciou os nomes dos oito secretários que vão compor a gestão municipal a partir deste dia 1° de janeiro de 2017, dizendo que “teve o cuidado de valorizar o trabalho feito e aprovado pela sociedade com os ajustes necessários para fazer uma gestão ainda melhor”. A pasta de Governo ficará sob a responsabilidade de Flávio Baiôco. Para Secretaria de Administração, a advogada Margot Kunzendorff; Educação, Maureen Lacerda; Saúde; Stela de Souza; Assistência Social, Larissa Oliveira; Infraestrutura, Pedrinho Bonômo; Finanças e Planejamento, Alex Hermógenes; Agricultura e Meio Ambiente, Lourenço Oliveira e Chefe de Gabinete, Jairo Júnior.





Fonte: Radar64.com

