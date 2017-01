Dono da maior votação no extremo sul, Agnelo Júnior toma posse em Cabrália

Numa cerimônia bastante concorrida, no final da tarde de domingo [1°], o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz Cabrália, Romali Pairana, empossou o novo prefeito, Agnelo Silva Santos [PSD].

O empresário foi eleito com 71,18% dos votos válidos do município. Em números absolutos ele obteve a aprovação de 9.753 mil dos 13.702 mil eleitores de Santa Cruz Cabrália [cidade localizada no sítio do descobrimento do Brasil], conquistando assim a maior votação proporcional do extremo sul da Bahia.

Na mesma cerimônia foram empossados também o vice-prefeito, Carlos de Jesus Vieira e os vereadores. Em seguida, o prefeito apresentou aos presentes cada um dos seus secretários e falou de suas competências e dos desafios de cada pasta.

Agnelo Júnior também anunciou um pacote de medidas emergenciais que serão implantadas já na segunda-feira [02], como um mutirão de limpeza e recuperação imediata da ponte que dá acesso ao distrito de Santo Antônio, um dos paraísos naturais do município, onde se localizada a foz do rio que recebe o mesmo nome. O local está praticamente isolado, impedindo, inclusive, a coleta do lixo.

Ele também pediu a compreensão da população para que aguarde algumas ações de infraestrutura, que precisam de um prazo maior e que não poderão ser completadas logo no primeiro mês. “Nós vamos precisar eleger prioridades já que são muitas as demandas e anseios da população em todas as áreas”, salientou.

O novo prefeito anunciou ainda que vai nomear todos os secretários no primeiro dia útil de trabalho e depois visitar todos os prédios públicos para conhecer a real situação da administração de Santa Cruz Cabrália.

























































CERIMÔNIA NA CÂMARA

A posse de Agnelo Júnior aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e contou com presença de várias autoridades políticas, religiosas e populares.

O empresário, estreante na vida pública, é irmão da prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, e cunhado do prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira. Ambos compareceram à solenidade ao lado da mãe dele, dona Lélia Silva dos Santos. Agnelo e o vice-prefeito Carlos de Jesus Vieira, o Carlos Lero, foram eleitos por uma coligação formada por mais de 15 partidos.

















Fonte: Radar64.com