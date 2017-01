Vereda: Dionel Carvalho é empossado prefeito Por Luiz Oss/ O Sollo

























Na noite de domingo, 1° de janeiro de 2017, foram empossados o prefeito Dionel Carvalho (PR) e o vice-prefeito Flávio Borges (PSC), em sessão solene na Câmara de Vereadores. Dionel obteve, no dia 2 de outubro, 2.797 votos – 54,14%. Os demais vereadores que tomaram posse foram: Sinsin (PR), Marciano Barbosa (PP), Dé do Taxi (PSL), Edio (PTdoB), Jamil (PR), Fabão da Ambulância (PP), Miralva (PR), Revenildo (PR) e Batista (PSC).



























O prefeito empossado não encontrará empecilhos no diálogo com o legislativo, pois o Partido da República, do qual pertence, possui quatro dos nove vereadores eleitos. E esta última eleição deixou claro o tamanho da força que seu partido tem no município de Vereda.



Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário