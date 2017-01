Itamaraju: Marcelo Angênica é empossado prefeito Por Luiz Oss/ O Sollo

























Na tarde de 1° de janeiro, o político tucano Marcelo Angênica tomou posse como prefeito do município de Itamaraju, durante sessão solene na Câmara de Vereadores. Além do psdbista, foram empossados o vice-prefeito Téa Produções (PRTB) e 15 vereadores. Em sessão presidida pelo vereador Francisco Carlos Barbosa Silva (PP), a posse foi marcada com discursos de apoio ao prefeito empossado, mas também de insistentes cobranças por parte dos presentes; em especial vindas do vereador Zé do Bolo (PTB) que de forma enfática cobrou a melhoria no tocante as conduções para os familiares sepultarem seus entes queridos, além de investimentos na área da saúde e educação, razão pelo qual foi ovacionado pelo público. Enquanto que Zé do Bolo foi aplaudido pelos que ali estavam, o mesmo não ocorreu com o vereador Rubens do hospital que recebeu vaias dos presentes após apoiar de forma irrestrita o novo prefeito.



























Após um mal-estar em decorrência da criação de mais uma chapa para votação do novo presidente da Casa encabeçada pelos vereadores petistas, contrariando com a chapa única anteriormente acertada, foi enfim eleito para a Presidência da Câmara de Vereadores, Francisco das Chagas Feitosa Gilo (PSD). O petista Isaac Supergil foi eleito para o cargo de vice-presidente e o vereador Mazuk (PMDB) para secretário, além de Luiz Pitta (PSD) como seu suplente.





