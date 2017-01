Medeiros Neto: Jadira, vice e vereadores são empossados Por Luiz Oss/ O Sollo

























Às 18h00 de domingo, (1), a Quadra de Esportes Frei Salésio do Ginásio João XXIII, em Medeiros Neto, foi palco da sessão solene onde empossou Jadina Paiva (PPS), e seu vice Jocenando Almeida (PSL). Ovacionada pelo público, a Dr. Jadina, como é popularmente conhecida, se emocionou em diversos momentos ao longo da sessão. A prefeita empossada enfatizou que sua gestão priorizará a população mais carente; o que condiz com seu perfil, tendo em vista que a mesma sempre atuou neste sentido em prol dos excluídos e dos mais necessitados. O vice-prefeito Jocenando Almeida agradeceu o público afirmando que o “sentimento de hoje é o de gratidão, aos medeirosnetenses” e mais adiante disse que irá “trabalhar incessantemente para sanar os problemas do município”.



























Enquanto isso, no mesmo dia foram empossados os 11 vereadores eleitos, mas essa sessão ocorreu na Câmara de Vereadores. O vereador Hildo Brito presidiu a cerimônia, realizada com Mesa provisória. Depois disso prestaram o compromisso legal, como previsto pela Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa, os 11 vereadores assinaram o termo de posse, para então, terem condições de dar posse aos representantes do poder Executivo no âmbito municipal.

