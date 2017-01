Jucuruçu: Uberlândia é empossada para segundo mandato de prefeita

Primeira prefeita reeleita da história do município de Jucuruçu, Uberlândia Pereira (PSD), foi empossada no fim da tarde desse domino (1°), em cerimônia realizada na Praça de Eventos do município. Também tomaram posse dos seus cargos os nove vereadores que comprão o legislativo municipal no quadriênio 2017/2019: Binha do Taxi (PMDB), Maria Nilza (PRB), Gilson Coiô (PRP), Mizim (PTN), Marcos Bonfim (PMDB), Terinho do Laticínio (PSL), Ítalo Lacerda (PMDB) e Binho (PT).

Ao assinar o termo de posse e fazer seu juramento, Uberlândia discursou e agradeceu ao povo jucuruçuense que a reelegeu em reconhecimento ao trabalho realizado em sua primeira gestão. A prefeita fez um breve resumo das principais ações do seu primeiro mandato e se comprometeu em continuar trabalhando em prol do desenvolvimento do município. “A glória da segunda casa, será maior que a da primeira”, disse a gestora, parafraseando uma música gospel que foi entoada antes do seu discurso de posse.





















































Novos Secretários

Durante a posse, a prefeita nomeou cinco dos secretários que irão compor o primeiro escalão do seu governo. Ela manteve no cargo os secretários de Desenvolvimento Social, Agnaldo Pereira; de Educação, Maria do Carmo Ribas; de Administração, Valdemir Junior; de Finanças, Marlon Trindade. Ainda foi nomeado o novo secretário de saúde, Roney Patrique. Os demais secretários deverão ser anunciados nos próximos dias.

Presidência da Câmara

Após a cerimônia que empossou prefeito, vice-prefeito e vereadores, foi realizada a sessão solene de eleição da mesa diretora do poder Legislativo Municipal para o biênio 2017/2018. Apenas uma chapa foi inscrita para a disputa e venceu a eleição com 06 votos favor e 03 abstenções. A nova mesa diretora da Câmara Municipal de Jucuruçu tem, portanto, a seguinte formação: Mizim, presidente; Marcos Bonfim, vice-presidente; Binho, 1° Secretário; e Gilson Coiô, 2° secretário.

















Fonte: Radar830