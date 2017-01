Manoelzinho da Madeira é empossado prefeito de Nova Viçosa

























Tomou posse como prefeito de Nova Viçosa Manoel Costa Almeida o Manoelzinho da Madeira, juntamente com seu vice Ruberval Lima Porto, a cerimônia de posse aconteceu às 17h no Centro de Treinamento de Professores. Manoelzinho da Madeira é pela quarta vez prefeito de Nova Viçosa, ele foi prefeito entre 1997/2004, quando foi eleito e reeleito, em junho de 2016 Manoelzinho assumiu ao cargo de prefeito em substituição a Márvio Mendes, que foi cassado pela justiça eleitoral. Ao assumir seu quarto mandato, Manoelzinho da Madeira destacou sua luta por uma Nova Viçosa melhor, destacando o compromisso de fazer uma gestão responsável, sempre pensando no bem comum do povo de Nova Viçosa. Na cerimônia de posse Manoelzinho da Madeira anunciou seu corpo de secretários, que vão agora compor seu governo. Muita gente compareceu à cerimônia de posse de Manoelzinho da Madeira, que em todos os momentos da cerimônia foi ovacionado pelos presentes.







Fonte: Jotta Mendes/Repórter Coragem

