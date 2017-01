Prefeita, vice-prefeito e vereadores tomam posse em Itagimirim

























A solenidade de posse da prefeita, vice-prefeito e os nove vereadores eleitos em Itagimirim, foi realizada na quadra do Colégio Municipal Othoniel Ferreira dos Santos no final da tarde deste domingo (1º) e contou com a presença de centenas de moradores e familiares dos empossados. A solenidade foi iniciada com a posse dos vereadores eleitos, presidida temporariamente pelo vereador mais votado das eleições em 2 de outubro de 2016, Epaminondas Portugal, que empossou os demais vereadores e deu início à votação para a eleição da Presidência da Câmara de Vereadores de Itagimirim para o biênio 2017-2018. Apenas uma chapa foi lançada e teve votação unânime. Foram eleitos na chapa: Presidente - Saulo Monteiro; Vice-presidente - Luiz Carlos “Luizão”; 1º Secretário - Elias Silva; 2º Secretário - Gazo. Após a escolha da Presidência da Câmara, o presidente Saulo convidou a prefeita eleita Devanir Brillantino, e seu vice Luizinho, para a solenidade de juramento e posse. A nova prefeita, após ser muito aplaudida, anunciou seu secretariado: Administração e Finanças: Charles Marques; Governo: Giovanni Brillantino; Desenvolvimento Sustentável: Gumercindo Brito (Branco); Assistência Social: Giovanni Brillantino Filho (Giovaninho); Saúde: Leopoldo Lacerda; Educação: Giovanni Brillantino; Chefe de Gabinete: José Carlos Oliveira dos Santos.



























Todos os vereadores eleitos tiveram a oportunidade de discursar e agradecer os votos obtidos. O Presidente da Câmara, Saulo Monteiro, também agradeceu e cobrou mais “presença da população” durante as Sessões na Câmara. Após os discursos, a prefeita Devanir Brillantino agradeceu ao apoio de todos, sua família, a família do empresário Reinaldo Lima, e pediu a união de todos os vereadores para trabalharem com muito carinho pela população que os elegeu. Devanir garantiu que irá governar para toda a população e trabalhará incansavelmente para fazer um governo só de acertos, mesmo com todas as dificuldades. "Estamos com boas expectativas. Sabemos que iremos pegar o município em situação difícil, mas não será impossível. O importante é que nós estamos aqui com força e com garra para fazer mudança, e precisamos de vocês. Precisamos governar juntos", declarou Devanir em seu discurso.



























O vice-prefeito eleito Luizinho também discursou, agradecendo a todos e declarando que estará lado a lado com Devanir durante seu governo, ajudando no que for necessário para o bem da população. Por último, o ex-prefeito Giovanni Brillantino fez uso da palavra, agradecendo ao apoio recebido durante a campanha de sua esposa e atual prefeita, e pediu 'muita paciência' para a população que espera uma mudança rápida no cenário político e econômico da cidade. Brillantino se emocionou e disse que usará sua experiência como prefeito por dois mandatos, para que Devanir faça uma administração para que Itagimirim volte a ser uma referência de cidade modelo. O evento terminou com uma caminhada até a Praça Castro Alves, onde aconteceu uma festa de comemoração com os cantores Thiago Di Freire, Swingart10, Cássio Camargo e a dupla André Lima & Rafael.







Fonte: Rastro101

