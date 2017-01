Prefeita reeleita Mayra Brito empossada em Prado

























A prefeita de Prado Mayra Brito (PP) e seu vice Maurício Xavier, “Lindão” (PT) foram empossados para mais quatro anos de governo em Prado. A sessão solene que marcou a posse ocorreu neste domingo, 1° de janeiro, na Câmara Municipal. Além da prefeita e seu vice, foram empossados os 11 vereadores para a Casa Legislativa. A chefe do executivo somou 7.170 votos contra 7.029 votos do candidato do PMDB, Gilvan Produções no pleito do dia 2 de outubro.

























A sessão ainda serviu para eleição e instalação da nova mesa diretora da Câmara: presidente – Diógenes Ferreira, o “Jorginho”, vice-presidente – Dr. Anderson, 1° secretário – Robério Barros e 2° secretário – Professor José Nilton.







Fonte: Sul Bahia News

