Fernando Assume Prefeitura de Itabuna Pela Quinta Vez





















Fernando Gomes (DEM) tomou posse, há pouco, como prefeito de Itabuna, em cerimônia comandada pelo novo presidente da Câmara, Chico Reis (PSDB). A solenidade na Câmara Municipal foi prestigiada pelo deputado federal Paulo Magalhães (PSD), pelo prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), e o vice-prefeito de Ilhéus, José Nazal (Rede).

Fernando, agricultor, 77 anos, assume a Prefeitura de Itabuna pela quinta vez. Assumiu com o compromisso de reduzir, de 16 para 9, o número de secretarias e cortar o número de cargos comissionados para enfrentar a crise econômica nacional. Disse que focará a gestão na geração de empregos e terá saúde e educação como prioridades.

Atualização às 13h43min – A cerimônia de transmissão de cargo acaba de ocorrer no Centro Administrativo Firmino Alves, com a presença do agora ex-prefeito Claudevane Leite e de alguns ex-secretários. Neste momento, o secretariado de Gomes é nomeado.



Fonte:Pimenta.blog



Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário