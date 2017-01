Mucuri: Dr. Carlos Simões anuncia secretariado Por Luiz Oss/ O Sollo

























No último dia 26 de dezembro, às 19h, o prefeito eleito, Dr. José Carlos Simões (PDT) havia anunciado o secretariado. O local do anúncio foi na Pousada e Restaurante Kambuká, situada na Av. Antônio Carlos Magalhães. Ficou definido que o vice-prefeito será o diretor administrativo de Itabatã. Almir Teófilo Araújo Junior será o procurador geral do Município. Wagton Barbosa será o Chefe de Gabinete. Já o cargo de Chefe do Controle Interno passará a ser ocupado por João Paulo Oliveira Lima. A Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento será de responsabilidade da 1ª Dama, Cleudi Marques Simões. A secretária de Desenvolvimento Social será Eliane Alves Matos Cândido. A pedagoga Iolanda da Silva Aguilar será a secretária Municipal de Educação. O Dr. Landoaldo Magalhães Silveira Filho passará a ser o secretário Municipal de Saúde. A Secretaria de Obras e Meio Ambiente será ocupada por Larissa Silva Azevedo. Enquanto que a Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer estará com Paulo José Oliveira Góes. Carlito Koch é o novo secretário de Transporte, Limpeza e Iluminação Pública. A Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Agropecuária e Pesca estará com Francisco Luis Santos da Costa.



























Durante o anúncio, o prefeito de Mucuri, Dr. Carlos Simões explicou que a escolha dos nomes para compor o seu secretariado passou por um crivo rigoroso, priorizando as atribuições técnicas para obtenção de uma gestão eficaz: “Desde o início de nossa campanha nós já falávamos de meritocracia, que nada mais é [do que] chamar técnicos que entendem do assunto, para estarem à frente nos auxiliando (...), nós sozinhos não vamos a lugar algum. Precisamos dessa equipe, não só dos secretários (...), mas também de toda equipe técnica da prefeitura como um todo, não só os cargos comissionados, mas também a todos os funcionários da prefeitura. Todos eles são responsáveis para gerir essa esperança que a gente colocou no coração de cada cidadão”, disse o prefeito empossado.



























O vice-prefeito Fernando Jardim (PP), por sua vez, fez em seu discurso uma comparação do governo com a elaboração de um bom livro, frisando que tão importante quanto o começo é como termina o livro, de modo que possa satisfazer o leitor; isto é, o cidadão. Jardim disse que “um bom escritor tem pessoas que o ajudam a escrever o livro”, outros profissionais altamente qualificados que possam compartilhar suas experiências de modo que o livro possa atingir o êxito esperado, o que na prática significa que a gestão do prefeito empossado estará pautada nas parcerias a fim de apresentar uma administração acima das expectativas da população.



























Foram convidadas autoridades locais para acompanharem o anúncio dos nomes na composição do secretariado: Alex Silva, gerente da Caixa Econômica Federal; o pastor Jônatas Cândido da Igreja Catedral Internacional de Missões de Mucuri; o ex-prefeito da cidade, Milton Fonseca, o vereador reeleito Zé do Boi; o Major da 89° CIPM de Mucuri, Anilton Silva de Almeida, além do secretário de Transporte, Limpeza e Iluminação Pública, Carlito Koch.



