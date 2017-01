Mucuri: Prefeito, vice-prefeito e vereadores tomam posse Por Luiz Oss/ O Sollo

























No dia 1° de janeiro, foram empossados na cidade de Mucuri, o prefeito, Dr. Carlos (PDT), o seu vice, Fernando Jardim (PP) e 13 vereadores, em sessão solene. Os vereadores que passarão a compor a Câmara Municipal são: Beto Borges (PMDB), Xandão (PSC), Saullo (PSL), Isaias do Sindicato (PSC), Leninha (PSC), Nicó (PP), Itamar Siqueira (PDT), Zé do Boi (PMDB), Agnaldo do Sem Teto (PT), Dr. Helio da Fisioterapia (PSDB), Celio Pebas (PSL), Professor Roberto (PP) e Adaias Carnerim (PDT). O anúncio da composição do secretariado foi feito pelo prefeito empossado no último dia 26 de dezembro, onde contou com a presença de convidados ilustres. Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário