Milhares de pessoas de todo Brasil lotaram a Arena Axé Moi nos três dias de festa

O Réveillon Axé Moi 2017 foi realizado na Arena Axé Moi nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, onde reuniu gente bonita e animada em um clima de total segurança. O Réveillon Axé Moi tem como diferencial o fato de ter na programação os principais nomes da música brasileira reunidos em um só lugar. A cada noite duas atrações se revezam no palco.

O cantor Tomate abriu o primeiro dia da festa, no palco, cantando novos e antigos sucessos e outros estilos, uma mistura de ska, reggae, rock com samba reggae, afro music e muita atitude.

Já era 3h da manhã quando Aviões do Forró entrou no palco ao som badalado de "O Avião Chegou", os cantores da banda Solange Almeida e Alexandre Avião, levaram a galera a se emocionar e dançar muito, cantando músicas recentes da banda e passando por grandes sucessos da carreira do grupo e por músicas do novo repertório, como "Fiquei Sabendo", "Me Calei" e "Lei da Vida".





















































O segundo dia do Réveillon Axé Moi começou com a Musa do Axé, Ivete Sangalo em um lindo espetáculo com muita luz, abrindo seu show com o grande sucesso "O farol" e lembrou antigos sucessos e apresentou canções que fazem parte do seu repertório novo com "O Doce", "Seus Planos” e "Mais E Mais". Com o seu jeito carismático a cantora ficou muito encantada com a energia do público e a receptividade que a cidade tem com ela.

Em seguida, a banda Harmonia do Samba fez o público delirar com músicas famosas do grupo, além de relembrar sucessos antigos da banda e de outros ícones do pagode e do axé baiano. Já era dia quando o Harmonia estava finalizando o seu show quando o público pediu para que o cantor Xandy cantasse mais e começou a entoar em um coral a música “Eu Não Vou Embora” do micareteiro Tomate e fez a galera dançar muito.





















































O fenômeno atual da música brasileira, Marília Mendonça abriu o terceiro e último dia de Réveillon Axé Moi 2017, com a sofrência levou o público a cantar seus maiores sucessos, como "Infiel", "Alô Porteiro" e "O que Falta em você sou eu" e outros sucessos do meio sertanejo.

E para fechar a festa com chave de ouro, o cantor Léo Santana filaniza o Reveillon Axé Moi, colocando todo mundo para dançar ao som do pagodão com diversas músicas do seu repertório novo, "Vai no Chão, "Santinha" e "Vidro Fumê" e agradeceu a todos os seus fãs pelo carinho, desejando um Feliz Ano Novo.