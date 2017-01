Betão e Júnior são empossados para mais quatro anos à frente da administração de Lajedão

O prefeito Humberto Cortes, o popular ”Betão” (DEM) e seu vice, Fábio Júnior, foram empossados para mais um mandato à frente da administração de Lajedão pelos próximos quatro anos. A solenidade de posse aconteceu na manha deste domingo, 1° de janeiro, em sessão solene realizada na Câmara Municipal e contou com a presença de autoridades, familiares e amigos. Betão foi reeleito em outubro com 2.174 votos. No mesma sessão foram empossados os novos vereadores e feita à eleição da mesa diretora da Câmara de vereadores.







