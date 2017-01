Itapetinga: Rodrigo Hagge e Renan Pereira são empossados prefeito e vice























Itapetinga viveu, neste domingo, a concretização de mais um marco em sua história política. Após elegerem o mais jovem prefeito em todo o seu tempo de emancipação, com a expressiva marca de 19.812 votos, os itapetinguenses acompanharam a posse dos seus escolhidos como novos líderes do executivo municipal. Rodrigo Hagge e Renan Pereira assumiram formalmente os seus cargos de prefeito e vice em uma cerimônia aberta ao público, realizada no paço municipal, na manhã deste primeiro de janeiro. Às 9h, depois de entoados os hinos nacional e municipal, a Câmara de Vereadores iniciou a tradicional cerimônia de posse. José Antunes, vereador com mais idade, abriu os trabalhos apresentando os novos edis e convocando a eleição para a formação da nova mesa diretora da Casa. A chapa única, liderada por Tarugão, recebeu 14 votos a favor e apenas 1 em branco. Sagrando-se vitorioso, o novo presidente da Câmara seguiu o protocolo e iniciou, então, a cerimônia de posse dos chefes do Executivo.

























Após apresentarem as suas declarações de bens, Rodrigo e Renan leram o termo de compromisso e discursaram falando sobre o comprometimento com o trabalho árduo em busca do melhor para os munícipes. Não faltaram, também, as justas homenagens aos líderes políticos Michel Hagge e José Otávio que, a despeito das diferenças que os afastaram ideologicamente durante tantos anos, hoje se unem pelo bem comum e pelo pleno desenvolvimento da nossa cidade. Encerrado o discurso do prefeito eleito, vereadores, secretários, prefeito e vice encaminharam-se para a prefeitura onde houve a entrega das chaves da cidade pelo ex-prefeito José Carlos Moura. O clima foi de cordialidade e respeito entre todos. 01 de janeiro de 2017 ficará marcado em Itapetinga como o dia em que se iniciou uma nova era de trabalho e crescimento. Rodrigo e Renan assumem, a partir de agora, a responsabilidade de conduzir Itapetinga ao caminho do sucesso do qual não deveria ter se desviado. A população demonstra apoio e confiança no desempenho dos dois. Os itapetinguenses acreditam em dias melhores e os novos líderes do executivo prometem não decepcioná-los.







Fonte: Macarani Urgente

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário