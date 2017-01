Léo Brito volta para assumir a administração de Alcobaça pela segunda vez como prefeito























Léo Brito venceu a eleição com 8.265 votos ao lado do seu vice, Márcio Oliveira Santos, o “Marcinho” que faleceu no final da manhã da última sexta-feira, 30 de dezembro em um hospital na grande Vitória. A retomada do trabalho Antes mesmo do ato de posse, na última semana de 2016, Léo, que já ocupou o cargo de chefe do Executivo local, promoveu uma mutirão de limpeza em toda a cidade preparando-a para o Réveillon. O novo prefeito também tomou frente e anunciou a programação que animou a Festa da Virada, com destaque para a banda Babado Novo, conhecida no cenário nacional da música. O objetivo da antecipação frente às ações de revitalização do município é o resgate da autoestima de Alcobaça, colocando-a de volta ao local de destaque no turismo regional, principal setor econômico da cidade. A sessão solene deste domingo também deu posse a 11 vereadores e elegeu a nova diretoria da Câmara Municipal. A sessão contou ainda com a presença da família do prefeito eleito, em especial seu pai Timóteo Brito, prefeito eleito de Teixeira de Freitas.





