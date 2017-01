Calixto Ribeiro e Nivia Chácara voltam a administrar Ibirapuã depois de 08 anos





















Calixto Antônio Ribeiro e sua vice Nívea Chácara voltam a assumir a administração de Ibirapuã 08 anos depois do segundo mandato de Calixto. A solenidade de posse aconteceu na tarde deste domingo, 1º de janeiro na creche Dr. Osmar Silva Santos na cidade de Ibirapuã. Calixto e Nívea foram eleitos com 3.169 votos na eleição de 02 de outubro. Uma multidão lotou o recinto para prestigiar os novos gestores Calixto foi eleito a primeira vez como prefeito de Ibirapuã em 200, em 2006 ele foi reeleito, tendo em sua chapa como vice, Nívia Chácara, uma das diretoras do Laticínio DaVaca. em sua segunda gestão, Calisto fez o seu sucessor e saiu com uma avaliação de mais de 80% de aprovação, oito anos depois ele volta junto com Nívia para administrar a cidade que clamava por dias melhores. Segundo Calixto, o passar do tempo lhe deu mais experiência e ele pretende fazer uma administração cada dia mais voltada para as necessidades de sua gente, principalmente dos menos favorecidos. Calixto assume a prefeitura enfrentando sérios problemas na saúde e principalmente com a falta d’água que castiga o município. Outro problema a ser resolvido e a recuperação da BA-290 que mesmo com a licitação feita e as máquinas já trabalhando, o serviço está emperrado e a população e as empresas que usam a estrada para escoamento de sua produção como é o caso do Laticínios Davaca, o maior do nordeste, sofrem as consequências de uma estrada esburacada que causa prejuízos e até riscos a vida humana. Também no domingo foram empossados os vereadores e foi feita a eleição do presidente da mesa diretora da Câmara que ficou assim constituída.

Fonte: Bahia Extremosul



