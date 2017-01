Sílvio Ramalho e Jackson Douglas tomam posse como prefeito e vice de Caravelas

























Sílvio Ramalho e Jackson Douglas, foram eleitos com quase 7 mil votos no último dia 02 de Outubro, algo em torno de 64% dos votos válidos. A sessão deu posse a 11 vereadores: Dona Nena, Raquel Boa Morte, Damião, Gilminha, Carlinhos de Barcelona, Klebinho da Espora Gato, Kharlirane, Du da Colônia, Claudinho dos Santos, Jerry e Dr. Geraldo e elegeu a nova mesa diretora da Casa: Presidente Raquel Boa Morte; vice-presidente Maria da Glória; primeiro secretário Geraldo César; segundo secretário Gilmar Souza. Em seu primeiro pronunciamento como presidente da Câmara, Raquel, agradeceu aos presentes pela confiança e jurou honrar seu compromisso com o povo.



























Já Sílvio Ramalho, agradeceu a todos e se comprometeu com o trabalho de promover bem estar para a população e principalmente se empenhar para cumprir as demandas da cidade durante seu mandato. Vocês confiaram em mim e eu estou consciente da grande responsabilidade. “Não prometo milagres e nem cairei na falsa expectativa que os problemas serão resolvidos da noite para o dia, mas com muito trabalho darei o meu melhor para tirar o município da situação que se encontra”. Jackson Douglas firmou seu compromisso com o povo, para que ao lado do prefeito façam um trabalho de excelência. "Gostaria de agradecer a Deus e a Sílvio Ramalho por ter confiado em mim, estou aqui para te ajudar no que for necessário", disse Jackson Douglas.







