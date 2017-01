Ronaldo Correia é o novo presidente da Câmara de Itanhém

























O empresário Ronaldo Correia (PC do B), vereador mais bem votado nas últimas eleições municipais, é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Itanhém para o próximo biênio. Ele é irmão dos ex-presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas, Renato Correia e Ranyere Correia, e dos empresários Rodomarck Correia, Roberlan Correia e Rolland Correia. Sasdelli Resende (PSDB) é o vice-presidente e Valdemar dos Santos (PT) e Luiz Marcos Villas Boas (PSB), os secretários. A eleição da nova mesa diretora aconteceu na manhã deste domingo (1), no Ginásio de Esportes e Ronaldo venceu por 5 a 4. A outra chapa era encabeçada por Deilton Sousa Porto (DEM), o Caboquinho. Em reportagem publicada pela Folha de Água Preta, o novo presidente defendeu um Legislativo forte e comprometido com o desenvolvimento de Itanhém. “Precisamos de um poder Legislativo forte e que, além de fiscalizar e criar leis, esteja comprometido com a recuperação e o desenvolvimento do nosso município”, disse. Nas últimas eleições, Ronaldo teve uma votação histórica, 848 votos, que representa 7,4% do total. No município, apenas o vereador reeleito Gelson Picoli, em 2012, foi mais bem votado do que ele.

























Conheça a história de vida do novo presidente Ronaldo Correia nasceu em Itanhém. É o segundo de seis filhos de Nivaldo Correia, um comerciante bem sucedido e muito conhecido na cidade. Casado e pai de uma filha de 8 meses, passou a infância e adolescência dividindo o tempo entre os estudos e o trabalho no comércio do pai. Ao concluir o ensino médio, em julho de 1991 foi morar nos Estados Unidos, onde trabalhou por quase duas décadas. “No começo foi muito difícil e a comunicação com o povo americano foi o maior obstáculo”, explicou. Mas Ronaldo nunca se abateu. Trabalhava 14 horas diariamente e ainda tinha que encontrar tempo para estudar inglês. Frequentou a FAU (Florida Atlantic University) no campus de Dave, no estado da Flórida. Foram meses de aprendizado. O que sobrava no final do mês Ronaldo mandava para a família em Itanhém. Foi desta forma que ele ajudou os irmãos a se tornarem os empresários bem sucedidos que são hoje e, por consequência ajudou e muito a fortalecer o comércio local com a construção de supermercados, lojas de móveis, eletros e material de construção, casa lotérica e posto de gasolina. Ronaldo depois se tornou cidadão americano. “Mas isso não foi mais forte do que a saudade da minha família, dos meus amigos e da minha terra”, desabafou. Em maio de 2009, 18 anos depois, Ronaldo retorna. Decidiu acompanhar de perto a produção de gado de corte em sua fazenda. “Mas a cidade que encontrei estava diferente. Tinha perdido a força e a vibração da minha época de adolescente. As pessoas estavam insatisfeitas e tristes com a administração pública”, lamentou.























Foi aí que Ronaldo, atendendo pedidos de pessoas do povo e amigos, decidiu se candidatar a uma cadeira na Câmara Municipal. “A todo momento as pessoas me perguntavam por que eu não me candidatava. Elas diziam que a experiência de ter vivido em um pais de primeiro mundo e a capacidade administrativa que desenvolvi na América poderiam ajudar a construir uma Itanhém melhor”, explicou. Ronaldo decidiu ouvir a voz das ruas e aceitou se candidatar. “Aceitei por que aprendi com a minha família a acreditar que a seriedade, a honestidade, a transparência e o trabalho são virtudes e valores fundamentais na vida de qualquer pessoa que quer fazer parte da vida pública”, ressaltou. Ronaldo Correia então participou da disputa eleitoral pela primeira vez para concorrer uma das nove vagas no Legislativo itanheense e entrou pra história como o segundo vereador mais bem votado do município.







