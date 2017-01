Christine Pinto toma posse como prefeita de Guaratinga e promete “Ética e Transparência” A primeira prefeita eleita de Guaratinga, Christine Pinto, do PSD e o vice Ezequiel Xavier (PSB) e os 11 vereadores eleitos, foram empossados na manhã deste domingo (1º), em cerimônia que teve inicio às 10h, no centro cultural da cidade. O evento atraiu diversas autoridades políticas, familiares dos eleitos e comunidade que lotaram o local. A vereadora, Almerita Santos Cardoso, foi quem presidiu a sessão dando posse aos demais vereadores, que prestaram compromisso e assinaram o termo de posse. Logo após, foi realizada uma sessão para definir o novo presidente da Câmara. Com chapa única, Jadel Galvão Vaz, do PROS, ficará à frente da casa legislativa pelos próximos dois anos com a mesa composta por, Marcone Rodrigues da Silva (PSD), vice-presidente, José Messias (PCdoB), primeiro secretário e Almerita Santos Cardoso (PSD), segunda secretaria. Em seguida, Christine fez o juramento, leu o termo de posse e foi declarada oficialmente prefeita da cidade. Ela agradeceu a presença e todos e disse que fará uma gestão junto com o povo “È uma satisfação minha e do povo também esse momento tão especial. Vamos melhorar a qualidade de vida do nosso povo dando mais dignidade a nossa população, onde faremos uma gestão publica com ética e transparência” afirmou Christine, que obteve 66,33% dos votos válidos nas eleições. Um dos discursos mais aclamado foi de Ademar Pinto, ex-prefeito da cidade e pai da prefeita Christine, que usou o discurso para falar do seu comprometimento com a cidade “A cidade ficou nas mãos de um gestor sem compromisso com a cidade e agora temos o compromisso de mudar essa cidade. Fui prefeito daqui e conheço as necessidades e estarei ao lado de Christine para que juntos possamos fazer melhor por todos os Guaratinguenses” Na oportunidade também foram apresentados os secretarios que irão compor o novo governo. Após o encerramento da cerimônia, a prefeita Christine e parte do público presente, foram até para até a prefeitura para conhecer as instalações.





Fonte:Bahiadiaadia

