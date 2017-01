Empossada a primeira prefeita de Itanhém Por Luiz Oss/ O Sollo























O Ginásio de Esportes foi palco neste domingo da sessão solene em que empossou a primeira mulher a ocupar a Prefeitura do município de Itanhém. A prefeita Zulma Pinheiro (PMDB) esteve Na solenidade com o seu vice, André Lisboa (PSDB) que também foi empossado juntamente com os nove vereadores. Na mesma cerimônia, elegeram o vereador Ronaldo Correia (PC do B) como presidente da Casa, enquanto que Sasdelli Resende ocupará a Vice-Presidência. A prefeita Zulma Pinheiro não minimizou a situação em que o município se encontra, para ela "os problemas do município não serão resolvidos da noite para o dia e para que aconteça mudanças precisamos de muito trabalho, muito empenho e planejamento". Mais adiante afirmou que "se necessário for, tomaremos medidas duras para tirar nosso município da situação em que se encontra"; o que significa que a adoção de medidas de austeridades não serão descartadas.

