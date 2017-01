Luciano Francisqueto toma posse e diz que é questão de honra ser o melhor prefeito de Itabela























“A sorte está lançada”, foi como o futuro médico Hugo Francisqueto Carneiro iniciou as homenagens feitas em nome da família ao seu tio Luciano Francisqueto, que acabava de tomar posse como prefeito do Município de Itabela para a gestão 2017-2020 e a quem desejou uma governabilidade justa, prudente e que orgulhe toda a gente. O vice-prefeito Gedalvo Matos, o Gil de Monte Pascoal, confirmou que foi eleito vereador pela primeira vez na gestão do ex-prefeito Ismael Francisqueto e que vai encerrar a vida pública depois desses próximos quatro anos de gestão ao lado do seu filho Luciano Francisqueto. Sobre a forma como vai se conduzir nessa nova missão de vice-prefeito, depois de seis mandatos como vereador, disse: “Vou respeitar e quero ser respeitado”.























“Prometo dar o meu melhor, fazer o melhor para o meu povo, para as pessoas que mais precisam, e com ajuda de todos tenho certeza que o serviço social de Itabela será bem desenvolvido”, foram palavras textuais da primeira dama e secretária de Ação Social, Kamilly Vieira. O prefeito Luciano Francisqueto tratou como questão de honra ser o melhor prefeito de Itabela, que agora tem uma nova história. Disse que o compromisso de Itabela agora é do prefeito e da comunidade, agradeceu a todos, ressaltou que não vai ser fácil, mas a partir desse momento vai cuidar do povo, e terá dedicação exclusiva, já que em sua vida empresarial vai ser dada uma pausa. Finalizou desejando um Ano Novo de sucesso a toda a comunidade.

























Secretários – Entregues pelo prefeito Luciano Francisqueto, ao lado do vice Gedalvo Matos, receberam pasta com os respectivos Decretos de nomeação os ocupantes de cargos em comissão: Chefe de Gabinete – Altemar Santana Costa; Assessor Especial – Ricardo de Jesus Flausino; Administração – Edgar de Morais Goularte; Ação Social – Camilly Vieira; Meio Ambiente – Ednardo de Morais Oliveira; Educação – Christiany Coelho Grassi; Saúde - Wadla Silva de Andrade Casiano; Obras – Marcelo da Paz Domingos; Finanças – Luzival Borges; Agricultura – Jinivaldo Miranda; Procuradoria Geral – Josielma Vasconcelos; Controladoria – Genilda Pires; Tesoureiro – Marcelo Comério.





Fonte: Clic101 Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário