Itapebi: Prefeito Juarez Oliveira ‘ Peba’ O Vice Claudio E Vereadores São Empossados





















Este será o primeiro mandato de Peba como prefeito, mas já houve anteriormente 3 mandatos como vereador no município de Itapebi. Peba está substituindo Francisco Antonio de Brito Filho que o havia derrotado nas eleições de 2012. A cerimônia, que estava marcada para as 17h, começou por volta das 17h30 quando o vereador Paulinho de Fifia leu o juramento de posse. Na sequência, todos os 09 vereadores foram convidados a assinarem a carta de posse, e então foi à vez de Peba (PP), e do vice-prefeito Claudio Carvalho (PR), assinarem o documento. Quando discursou, o prefeito agradeceu à família, e lembrou que mesmo, segundo ele sendo semianalfabeto (cursou até a 8ª serie), aquele de prefeito é o 4º diploma que recebe. Peba dentre outras coisas, falou de segurança... “Observem que graças a Deus desde nossa vitória na eleição parou até a violência que vinha desencadeada em nossa cidade. E a segurança é uma de nossas metas, vamos conseguir aumentar o efetivo com mais policias militares e civis para nossa cidade e vamos montar uma base da CAEMA aqui também.” “Agradeço a Deus por ter me dado à oportunidade de cuidar dessa cidade, e espero poder fazer um grande trabalho nos próximos quatro anos”, disse. Peba falou também sobre as expectativas do mandato, e disse que pretende estar presente nas ruas da cidade para escutar a população. Peba falou ainda que durante o mandato estará à disposição para dialogar com a câmara. ”O bom governo se fará com o apoio dos vereadores e vou contar com esse apoio”. Concluiu. Eleição Peba disputou o cargo de prefeito com Adelgundes Ferreira Santos (Gunga) (PRB), que teve 42.79% 2,733 votos. O Prefeito empossado é casado com Dona Jairene Botelho e pai de três filhas, Marina, Gabriela e Vitória, Juarez da Silva Oliveira ‘(Peba’, (PP), 49 anos, já havia sido eleito por três vezes Vereador em Itapebi. Nesta eleição de prefeito, Peba foi eleito com 57.04%. 3,643 votos.

Confira lista dos 09 vereadores eleitos em Itapebi:

Paulo Henrique Almeida (PP) “Paulo mão de quiabo - Reeleito Paulo Roberto Rosa Pereira (PP) “Paulinho de Fifia – Reeleito Leonardo Ribeiro dos Santos (PSB) “Leo de Noeme” – Reeleito Vanderley Carvalho de Souza (PSDB) “Vando” Damião Teixeira da Silva (PRTB) Herlemilson Caldas Pereira (PDT) “Biton” (Caiubi) Roberley Barbosa de Brito (PSL) “Fi do Bairro Novo” Cristiano Pereira da Silva (PRTB) “Cristiano” Cleide Moreira do Nascimento (PTN) “Cleide do Mercado”

Fonte:itapebinoticias



